Henry: 'Ik moet iets toelichten over deze man, Dennis Bergkamp'

Thierry Henry is Dennis Bergkamp veel dank verschuldigd. Hoewel Henry met tal van wereldspelers op het veld heeft gestaan, noemt hij Bergkamp als zijn beste ploeggenoot ooit. Dat komt niet alleen door de voetballende kwaliteiten van Bergkamp, maar ook door zijn uitstraling en mentaliteit, legt Henry uit.

Henry heeft de Nederlander in het verleden al vaker aangewezen als zijn beste ploeggenoot en doet dat opnieuw in een interview met de officiële kanalen van de PFA, de Engelse spelersvakbond. "Ik heb met waanzinnige spelers gespeeld. Natuurlijk moet je spelers als Zidane en Messi noemen. Maar ik moet iets toelichten over deze man, Dennis Bergkamp", opent Henry, die tussen 1999 en 2006 met Bergkamp speelde bij Arsenal.

"Ik heb met niemand langer samen op het veld gestaan als duo. Ik heb hem zien trainen. Deze man is de reden dat ik ben geworden wie ik ben geworden. Hij was altijd als eerste op het trainingsveld. In alles probeerde hij de beste te zijn", weet Henry nog. "Of het nu ging om een sprint- of passoefening, Dennis wilde het altijd op de juiste manier doen, op de Bergkamp-manier."

Daarnaast had Bergkamp volgens Henry extra kwaliteiten die zich moeilijk laten definiëren. "Hij had altijd een scherp randje op het veld. Smerig wil ik niet zeggen, maar hij had iets extra's. Deze man was het beste voorbeeld voor een prof. Hij was een denker, heel intelligent, zowel op technisch als tactisch vlak. Maar ook als het gaat om zijn uitstraling. Hij had een blik die zei: ik ben beter dan jij. Voor mij was hij de beste."