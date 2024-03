Henry krijgt opvallend alternatief voor Mbappé: 'De Spelen? Natuurlijk, waarom niet?'

staat ervoor open om komende zomer namens Frankrijk uit te komen op de Olympische Spelen. Dat zegt de inmiddels 36-jarige aanvaller in een interview met L'Équipe. De ambities van de spits van Al-Ittihad zijn opmerkelijk, gezien de geruchtmakende manier waarop hij voorafgaand aan het WK van 2022 afhaakte bij de Franse nationale ploeg. Benzema zou voor bondscoach Thierry Henry weleens een verrassend alternatief voor kunnen blijken te zijn.

Bondscoach Didier Deschamps liet Benzema ruim zes jaar buiten zijn selectie, omdat de toenmalige topspits van Real Madrid betrokken was bij de afpersing van collega-international Mathieu Valbuena. In de zomer van 2021 werd hij echter in genade aangenomen, waarna de spits een belangrijke rol hoopte te spelen op het WK dat eind 2022 in Qatar werd gehouden. Vlak voor de start van het toernooi raakte hij echter geblesseerd. Hoewel hij mogelijk later in het toernooi alsnog in actie had kunnen komen, verliet hij de selectie en maakte hij een dag na de finale, die Frankrijk na strafschoppen verloor van Argentinië, bekend dat hij zou stoppen als international.

Komende zomer zou de spits echter graag uitkomen voor het Olympisch elftal, zo zegt Benzema in gesprek met de gerenommeerde krant. "De Olympische Spelen? Natuurlijk, waarom niet? Het zou geweldig kunnen zijn!", laat de 36-jarige optekenen. Daarmee krijgt Thierry Henry, de bondscoach van de Franse ploeg, er een interessante optie bij als het gaat om de drie dispensatiespelers die hij mag aanwijzen voor het toernooi.

Eerder liet de eveneens 36-jarige Dimitri Payet, die in 2018 zijn laatste interland speelde en tegenwoordig uitkomt voor het Braziliaanse Vasco da Gama, al weten graag van de partij te zijn op de Spelen in eigen land. Volgens dagblad Le Parisien zou de voorkeur van Henry echter uitgaan naar Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Olivier Giroud. Of Mbappé van de partij kan zijn is echter twijfelachtig. Real Madrid, de club die volgens vrijwel alle media op het punt staat om de 25-jarige aanvaller transfervrij over te nemen van Paris Saint-Germain, zou de Franse bond namelijk hebben laten weten geen spelers af te willen staan voor het Olympische voetbaltoernooi. Clubs zijn daartoe niet verplicht, aangezien de Spelen niet onder de vlag van de FIFA worden afgewerkt.