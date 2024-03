Henry ziet weinig lof voor landgenoot: ‘Verreweg meest onderschatte speler ooit’

Thierry Henry vindt dat landgenoot niet de lof krijgt die hij verdient. De speler van Atlético Madrid speelt al jaren in de top, maar zou volgens ‘Titi’ meer complimenten moeten ontvangen voor zijn spel.

In een interview met Le Parisien benadrukt Henry zijn bewondering voor de speelwijze van Griezmann. “Hard werken is een talent, daar herinnert Griezmann ons aan. “Hij is verreweg de meest onderschatte speler ooit. We praten veel over Kylian (Mbappé, red.), hij mag nu juist wat meer kritiek krijgen. Maar Griezmann, kijk eens naar zijn passes, zijn goals…”

De wereldkampioen (2018) kan op meerdere posities uit de voeten, ook op het middenveld komt hij tot zijn recht. “Vertel me eens welke andere speler zo’n hoog niveau haalt op alle vier aanvallende posities. Dat zijn er niet veel. Grizou hoort in dat rijtje.” De speler van Atlético begon dit seizoen 25 wedstrijden in LaLiga, waarin hij elf keer scoorde en zes beslissende assists gaf.

Henry hoopt als coach van de Franse onder-23-ploeg komende zomer hoge ogen gaan gooien op de Olympische Spelen in eigen land. De trainer mag ook wat oudere spelers meenemen en zou Griezmann dan ook maar wat graag in zijn selectie opnemen. Het is nog even afwachten of Atlético dit toestaat.