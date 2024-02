Driessen stellig over Feyenoord-nieuws: 'Dat stelt toch niks voor, je kijkt toch naar jezelf?'

Valentijn Driessen is totaal niet onder de indruk van het feit dat Atlético Madrid zou hebben ingezet om te overtuigen van een overstap naar de Spaanse hoofdstad. De middenvelder van Feyenoord bevestigde woensdagavond na afloop van het bekerduel met AZ dat hij heeft gesproken met de huidige nummer vier van LaLiga. Volgens De Telegraaf heeft ook Griezmann zijn steentje proberen bij te dragen.

Wieffer maakte in de zomer van 2022 de overstap van Excelsior naar Feyenoord. Na een moeizaam eerste halfjaar speelde hij zich begin vorig kalenderjaar definitief in het elftal van trainer Arne Slot. De ontwikkeling en prestaties van Wieffer werden door bondscoach Ronald Koeman vorig seizoen al beloond met een debuut in het Nederlands elftal. De middenvelder trok zijn vorm door en speelde zich naar verluidt in de kijker van onder meer FC Barcelona en Atlético Madrid. De club uit de Spaanse hoofdstad werd vorige maand zelfs concreet voor de Oranje-international. Feyenoord en Atlético kwamen er echter niet uit, waardoor een transfer uiteindelijk niet aan de orde was.

Volgens Marcel van der Kraan van De Telegraaf heeft Atlético geprobeerd om in elk geval Wieffer te overtuigen van een overgang naar LaLiga. “In Spanje is bekend dat Simeone er alles een heeft gedaan om Wieffer over de streep te trekken en dat hij daarvoor zelfs zijn sterspeler Griezmann inschakelde”, schreef de verslaggever vrijdag. Griezmann is sinds vorige maand de all-time clubtopscorer van Atlético. Het is dus nogal wat als hij je vraagt om een transfer te maken, maar daar denkt Driessen anders over. “Het maakt toch niks uit door wie je wordt gebeld. Je kijkt toch naar jezelf. Wieffer is er toch niet mee bezig of Griezmann hem wel of niet belt?”, zegt Driessen in de podcast Kick-off.

Griezmann droeg tot op heden 375 keer het shirt van Atlético Madrid. Daarin maakte hij 175 doelpunten en verzorgde hij 83 assists. Bovendien kroonde hij zich in 2018 met Frankrijk tot wereldkampioen. Maar een belletje naar Wieffer… ”Dat stelt toch niks voor”, vervolgt Driessen. “Het gaat toch over zijn eigen ontwikkeling, of hij daar past en of hij aan speeltijd toekomt. Daar praat je met Simeone toch als volwassenen over. Je bent toch geen posterboy?”