Romelu Lukaku kan lachen niet inhouden na hilarische opmerking Thierry Henry

Inter-aanvaller Romelu Lukaku kon dinsdagavond zijn lachen niet inhouden na een opmerking van Thierry Henry bij het Amerikaanse CBS. De twee kennen elkaar goed van de Belgische nationale ploeg, waar Henry in twee verschillende periodes als assistent van bondscoach Roberto Martínez actief wass.

Henry was dinsdag in Milaan aanwezig om voor het Amerikaanse publiek de analyse bij de halve finale van de Champions League tussen Inter en stadgenoot AC Milan te verzorgen. Daarnaast schoven ook Jamie Carragher en Micah Richards aan. Henry had niets dan lof voor Lukaku, topscorer aller tijden van de Belgische ploeg, die met zijn werkgever de finale van het miljardenbal wist te bereiken.

De complimenten waren echter niet gratis, zo grapte Henry toen Lukaku aanstalten maakte om door te lopen. "Ik wil je shirt man, kom op!" Lukaku glimlacht dat hij nog naar de dopingcontrole moet en zijn shirt dus nog niet kan afstaan, maar volgens Henry heeft hij een hele andere reden. "Hij heeft gewoon niet zo'n lichaam als ik, dus dat wil hij niet laten zien", aldus Henry die daarmee een schaterlach bij Lukaku en de andere aanwezigen ontlokte.