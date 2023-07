'Hij was afgelopen seizoen de beste speler en gaat de concurrentiestrijd winnen'

Het is nog altijd maar de vraag wie er dit seizoen gaat starten als eerste keuze in de spits bij PSV. Peter Bosz beschikt op dit moment nog altijd over routinier én aanvoerder Luuk de Jong, terwijl Ricardo Pepi deze zomer gehaald werd als nieuwe aanwinst. In de FCUpdate Podcast bespreken redacteur Bob van Dijk en FootballTransfers-redacteur Imre Himmelbauer de kwestie en delen niet dezelfde mening.

Zo is Imre van mening dat De Jong de concurrentiestrijd gaat winnen. “In de data zie je ook dat hij afgelopen seizoen één van de beste spitsen was. Volgens mij zelfs dé beste spits van de Eredivisie. Bij die data wordt niet alleen gekeken naar goals en assist, maar ook naar dribbels etc.”, gaat Imre verder.

Bob heeft een andere mening en denkt dat de van FC Augsburg overgekomen Pepi de nieuwe aanvalsleider van PSV wordt. “Dat is eigenlijk op niks gebaseerd, maar dat gevoel heb ik gewoon. Ik denk dat hij het daar heel goed gaat doen. Ik zou ook niet weten op welke positie hij anders zou moeten voetballen dan in de spits”, zegt de redacteur van FCUpdate.

