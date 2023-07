Ismael Saibari brengt na Afrika Cup-winst met Jong Marokko fraai eerbetoon aan Nouri

Ismael Saibari heeft een fraai eerbetoon gemaakt aan Abdelhak Nouri. De aanvaller van PSV kroonde zich zaterdagavond met Jong Marokko tot de winnaar van de Afrika Cup. In Rabat werd onder toeziend hoog van 53.000 toeschouwers na verlenging met 2-1 afgerekend met Egypte. Voor Saibari een mooi moment om weer even stil te staan bij Nouri. Hetzelfde gebeurde tijdens het afgelopen WK in Qatar ook bij de nationale ploeg van Marokko.

De overwinning geeft ook een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs van 2024. Oussama El Azzouzi (Union Sint-Gillis). Younes Taha (FC Twente) en Couhaib Driouech (Excelsior) maakten ook deel uit van de selectie.