PSV'er Saibari verklaart keuze om prachtig Nouri-eerbetoon te maken na Afrika Cup-eindzege

Ismael Saibari legde namens Marokko Onder 21 beslag op de Afrika Cup en droeg tijdens de festiviteiten prominent een shirtje van Abdelhak Nouri. Het was gisteren (zaterdag) precies zes jaar geleden dat de Ajacied tijdens een oefenduel met Werder Bremen werd getroffen door een hartstilstand en vervolgens blijvende hersenschade opliep. Tijdens ESPN Vandaag heeft Saibari uitleg gegeven over deze prachtige actie.

Presentator Vincent Schildkamp vraagt zich af of de actie van te voren was uitgestippeld, waarna de PSV-er met een uitleg komt. “Nee, ik had het gewoon zelf besloten. Ik ben laatste tijd heel close met de familie Nouri”, begint Saibari. “Dat komt omdat zijn broer (Mohammed Nouri, red.) samenwerkt met mijn zaakwaarnemer (Ali Dursun, red.). Net voor de finale dacht ik eraan dat ik een mooi eerbetoon kon doen”, gaat hij verder.

Zo gezegd, zo gedaan. Na de 2-1 winst op Egypte Onder 21 liep Saibari rond in een Nouri-shirt. De 21-jarige middenvelder annex aanvaller krijgt vervolgens de vraag of kersvers PSV-trainer Peter Bosz nog contact met hem had opgenomen voorafgaand aan de finale. “Ja, voor de finale hadden we nog met elkaar gebeld. Maar hij wilde me niet te veel storen tijdens het toernooi”, legt Saibari uit.

De Marokkaan heeft nu zo’n twee weken vakantie in het verschiet, en sluit daarna aan bij het elftal van de Eindhovenaren. Saibari heeft enkele ambitieuze plannen voor het nieuwe seizoen. “De trainer overtuigen van mijn kunnen en vervolgens een basisplaats afdwingen”, aldus de in Spanje geboren voetballer. Afgelopen seizoen kwam Saibari tot zeventien Eredivisie-wedstrijden.