Flater van commentator Jan Roelfs tijdens vrouwenwedstrijd gaat viraal

NOS-commentator Jan Roelfs was vrijdagochtend niet helemaal bij de les tijdens de wedstrijd tussen Engeland en Denemarken op het WK voor vrouwen. Na een klein uur spelen bracht de regie twee jonge Engelse supporters in beeld, maar Roelfs had dat overduidelijk niet in de gaten.

"Enthousiaste jonge Deense fans", sprak Roelfs bij het zien van de twee jongetjes waarvan er eentje nota bene een sjaal vasthoudt waarop toch vrij duidelijk ENGLAND te lezen valt. Bovendien draagt het jongetje een Engeland-shirt én hebben allebei een Engelse vlag op beide wangen laten schminken.

De Engelse ploeg stond op dat moment al op een 1-0 voorsprong door een vroege treffer van Lauren James, het jongere zusje van Chelsea-verdediger Reece James. Die voorsprong zou de ploeg van Sarina Wiegman uiteindelijk over de streep trekken, waardoor de regerend Europees kampioen een belangrijke stap zet richting de achtste finales. In het afsluitende groepsduel met China volstaat een punt om op eigen kracht door te dringen tot de laatste zestien.