Wiegman overleeft bizarre rode kaart met Engeland door bizarre missers Nigeria

Sarina Wiegman heeft met Engeland met hakken over de sloot de kwartfinale van het WK gehaald ten koste van Nigeria. Door een bizarre rode kaart voor Lauren James leek het mis te gaan voor de Engelsen. Met een man minder op het veld werden echter de stafschoppen gehaald (0-0) en daarin werd een verrassende uitschakeling voorkomen. Nigeria kreeg de eerste twee strafschoppen niet eens tussen de palen.

Regerend Europees kampioen Engeland maakte in de groepsfase van het wereldkampioenschap een wisselende indruk. Tegen het lager ingeschatte Haïti ontsnapte Engeland met 1-0, waarna betere duels met Denemarken (1-0) en China (1-6) volgden. Tegen Nigeria was de formatie van Wiegman dan ook torenhoog favoriet, maar mede door een aantal VAR-momenten werd het een vervelend duel voor de Engelsen.

Het eerste pijnlijke moment voor Wiegman met de VAR was al in de eerste helft. Rachel Daly werd naar de grond gewerkt en Engeland kreeg een strafschop van Melissa Borjas. Maar de VAR kwam op de lijn en de penalty werd (terecht) teruggedraaid. Een kwartier voor het einde greep de videoarbiter juist niet in, toen Nigeria-verdediger Ashleigh Plumptre (wiens moeder Engels is) na een redding van Chiamaka Nnadozie, de keepster wilde bedanken. Ze legde haar hand daarbij enkele secondes op de bal: hands. Maar de VAR kwam ditmaal niet op de lijn.

Dat deed de videoarbiter even later terecht wel, bij een bizarre actie van Lauren James. De zus van Chelsea-speler Reece James ging op de rug van Michelle Alozie staan. Logischerwijs besloot de VAR om Borjas naar de kant te roepen. Zij ging mee met de VAR en zette de gele kaart om in een rode kaart, waardoor Engeland de verlenging inging met een speler minder op het veld.

Desondanks hield Engeland de rijen alleraardigst gesloten tegen Nigeria, dat wel dreigend was, maar niet veel verder kwam dan een voorzet op de lat en een goede kans voor Michelle Alozie. De beste kans was vlak voor tijd zelfs voor Engeland, maar een hoge vrije trap ging net langs de verkeerde kant langs de paal. Daardoor werden het strafschoppen en daarin werden de eerste twee pingels naast geschoten door vaste nemer Georgia Stanway (Engeland) en invalster Desire Oparanozie (Nigeria). Engeland ging ze beter nemen, maar Alozie schoot de tweede namens Nigeria zelfs metershoog over. De derde en vierde strafschop van Nigeria waren weliswaar wel raak, maar de achterstand werd niet meer ongedaan gemaakt: Chloe Kelly schoot de beslissende snoeihard raak.

Anders dan favorieten Verenigde Staten, Brazilië en Duitsland redde Engeland met Wiegman dus wel het vege lijf en blijft het een van de kandidaten voor de eindzege. Het speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van Colombia – Jamaica. Nederland is ook geplaatst voor die ronde, maar wacht met Spanje een zwaardere loting.