Schitterende beelden: Prins William verrast Sarina Wiegman met hoge onderscheiding

Sarina Wiegman is dinsdag tot haar eigen grote verrassing benoemd tot commandeur in de Orde van het Britse Rijk. De onderscheiding voor de Nederlandse bondscoach van de Engelse vrouwenploeg werd hoogstpersoonlijk door Prins William opgespeld, waarna Wiegman de letters CBE (commander of the British Empire) achter haar naam mag zetten.

De kroonprins bracht dinsdag een bezoek aan St. George's Park, de locatie waarop Wiegman zich met haar selectie voorbereidt op het aanstaande WK in Australië en Nieuw-Zeeland. "We reizen normaal gesproken niet het hele land af om dit af te leveren, maar er is hier één persoon die dit meer verdient dan wie ook", sprak de troonopvolger tot de zichtbar geëmotioneerde Wiegman.

"Dit had ik absoluut niet verwacht", wist de coach vervolgens uit te brengen, om zich vervolgens snel te herpakken. "Maar het gaat allemaal om het team", vervolgde Wiegman. "Zonder goede spelers en staf kunnen we niets winnen." Daarbij kijkt ze uiteraard ook uit naar de kans om zich op het WK te meten met de sterkste landen ter wereld: "Laten we deze zomer geschiedenis schrijven."