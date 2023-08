Amerika hoeft Wiegman niet te bellen, FA denkt aan historische 'promotie': 'Zeker een optie'

Vlatko Andonovski heeft ontslag genomen als bondscoach van het Amerikaanse vrouwenteam. De keuzeheer deed dat na de uiterst teleurstellende uitschakeling op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, waarin het in de achtste finales misging na strafschoppen. Hoewel Sarina Wiegman (bondscoach Engeland) wordt genoemd als opvolger, hoeft de VS niet te bellen.

Dat heeft Mark Bullingham, directeur van de Engelse voetbalbond (FA) duidelijk laten weten. In een interview met The Daily Mail sluit hij een vertrek van de Nederlandse succescoach, die na het gewonnen EK ook de WK-finale heeft behaald, uit. “We lezen veel geruchten, maar ze heeft een contract tot 2025 en doet het erg goed”, vertelde Bullingham. Volgens de directeur wordt er na het toernooi juist gesproken over een nieuw contract voor Wiegman.

Bullingham sloot zelfs niet uit dat Sarina Wiegman de volgende bondscoach wordt van de nationale mannenploeg, als Gareth Southgate uit die functie vertrekt. “Maar ik vind het denigrerend naar de Lionesses om het te zien als een stap omhoog. We vinden dat Sarina het geweldig doet. Zij kan alles bereiken wat ze wil in het voetbal en is zeker een optie.”

ESPN bevestigde die woorden met het gerucht dat de FA er zelfs vrij serieus aan zou denken om Wiegman aan te stellen, omdat Southgate nog altijd een vertrek zou overwegen na het teleurstellende WK in Qatar. Dat zou voor het eerst in de historie zijn dat een vrouw de leiding heeft over een mannenploeg als bondscoach en daarmee zou historisch zijn. “Er wordt vaak gesproken welke man het beste geschikt is als bondscoach van Engeland. Maar wij zeggen liever: ‘welke persoon’”, legde Bullingham uit.

Wiegman kan komende zondag ook historie schrijven met de vrouwenploeg van Engeland, want dan kan ze voor het eerst de WK-titel pakken met de dames. Daarmee zou ze ook revanche nemen voor de uitschakeling van Nederland, omdat Spanje de opponent is in de WK-finale.