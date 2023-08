Sarina Wiegman met Engeland naar WK-finale na halve eindstrijd met heerlijke treffers

Sarina Wiegman heeft zich met de nationale ploeg van Engeland geplaatst voor de finale van het WK. De bondscoach zag haar ploeg woensdagmiddag met 1-3 winnen van gastland Australië. Een heerlijk doelpunt van Ella Toone lag aan de basis van de overwinning van de Engelsen.

Toone zorgde in de eerste helft op geweldige wijze voor de 0-1 namens Engeland. Daarna leek er weinig aan de hand voor de 'bezoekers'. In de tweede helft stond Samantha Kerr, de sterspeler van Australië, op in een volgepakt Stadium Australia. Zij haalde op fraaie wijze uit van buiten de zestien en liet goalie Mary Earps kansloos. Dat bleek echter niet voldoende voor Australië.

Een paar minuten na de gelijkmaker zorgde Lauren Hemp namelijk weer voor blijdschap bij Wiegman: 1-2. Australië kreeg in de slotfase kansen om nog langszij te komen, maar dat lukte niet meer. Aan de overkant gooide Alessia Russo het duel op slot door de 1-3 aan te tekenen. Engeland gaat zodoende naar de finale van het WK. Daarin is Spanje aanstaande zondag om 12.00 uur de tegenstander.

