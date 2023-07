Johan Derksen tipt nieuwe minister-president, maar zet streep door ‘pleuriswijf’ en ‘verschrikking’

Mark Rutte kondigde maandag verrassend zijn afscheid in de politiek aan. De langstzittende premier aller tijden stelt zich bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen niet verkiesbaar als lijsttrekker van de VVD. Johan Derksen vindt dat Rutte de enige juiste beslissing heeft genomen door op te stappen.

“Hij had al veel eerder moeten opstappen”, oordeelt de oud-voetballer en analist voor de camera van PowNed. Derksen wijst onder andere het Groningse aardgasdossier en de toeslagenaffaire aan als onderwerpen die Rutte reeds eerder de kop hadden moeten kosten. “Voor Nederland is het: opgeruimd staat netjes. We kunnen niet ontkennen dat er onder zijn leiding een chaos ontstaan is. Hij kon nu niet anders dan de handdoek gooien.”

Artikel gaat verder onder video

Op persoonlijk vlak had Derksen Rutte wel een waardiger afscheid gegund. “Ik ken hem persoonlijk. Hij is een bijzondere aardige, amicale, vrolijk man. Hij heeft humor en is gezellig. Er is niets mis met die man”, vervolgt de analist. Derksen deinst er niet voor terug om zich te mengen in het debat over de opvolging van Rutte. Volgens hem doet de VVD er goed aan om zich onmiddellijk tot een oude coryfee te wenden: Klaas Dijkhoff.

Dijkhoff was tussen 2010 en 2021 jarenlang Kamerlid namens de VVD. Na zijn vertrek uit de politiek werd hij lid van de Raad van Commissarissen van PSV. “Mijn advies zou zijn: ga vanavond nog met een zware VVD-delegatie naar Klaas Dijkhoff en probeert hem over te halen om terug te komen”, aldus Derksen, die het in elk geval niet ziet zitten in D66-partijleider Sigrid Kaag. “Dat is de allerlaatste die geschikt is. Zij heeft de gunfactor niet. Als je het eens bent met haar politieke mening, maar haar vervolgens op televisie hoort spreken, dan denk je: op dat pleuriswijf stem ik niet.”

Ook van Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks, is Derksen geen fan. “Die man is een verschrikking”, is het korte maar glasheldere oordeel van Derksen. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) acht hij minder geschikt voor het minister-presidentschap, ondanks haar immense populariteit tegenwoordig. “Caroline heeft het fantastisch gedaan. Ze zegt ook dat ze niet wegloopt voor het premierschap. Ze zegt dat ze goede mensen achter zich heeft staan, maar die mensen komen waarschijnlijk uit het bedrijfsleven. Zij zullen ongetwijfeld kwaliteiten hebben, maar die zouden in een slangenkuil komen en geconfronteerd worden met allerlei Europese verdragen waardoor je niet eens beleid kunt voeren. En ik ga niet stemmen op een eventuele minister-president die totaal geen ervaring heeft en die we niet kennen. Als het zover komt, dan zou Caroline het zelf moeten doen. Maar ik denk dat zij meer kwaliteiten heeft voor het Tweede Kamer-spel. Ik vind de rol van minister-president niet zo bij haar passen.” Over Pieter Omtzigt tot slot zegt Derksen dat hij het charisma mist om Nederland te leiden.