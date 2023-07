'Keizerlijke' Frenkie de Jong maakt heel veel indruk: 'De beste van de wedstrijd'

Frenkie de Jong heeft veel indruk gemaakt tijdens de eerste Clásico van het seizoen. De Spaanse kranten zijn lyrisch over de 26-jarige middenvelder van FC Barcelona, die misschien wel de beste speler op het veld was.

De Jong hield zich meer dan staande tegen een middenveld van Real Madrid bestaande uit Jude Bellingham, Eduardo Camavinga en Aurélien Tchouaméni. "De beste speler van de wedstrijd was De Jong, die keizerlijk speelde en bij wie Bellingham, die tot nu toe de ster van Real Madrid was geweest, verbleekte", schrijft Mundo Deportivo.

"Xavi maakte zich zorgen over het vertrek van Sergio Busquets en haalde Oriol Romeu binnen, maar het is De Jong die opstaat. De Nederlandse middenvelder is de eerste die de balt ontvangt, haalt de bal op bij Ter Stegen om de opbouw te beginnen en leidt het middenveld", wordt De Jong bedolven onder complimenten.

Sport beoordeelt het optreden van De Jong met een 7. "Hij bewoog zich, zoekend naar oplossingen, in de buurt van de centrale verdedigers om te helpen bij de opbouw en had ook de kracht zich aanvallend te laten gelden. Hij speelde agressief en kreeg een gele kaart voor een tackle op Militão."

Ook AS is vol lof over De Jong. "Hij speelde met Romeu in een dubbele pivot, waardoor Pedri en Gündogan vrijheid kregen. Hij heerste vanuit een centrale positie bij de opbouw , waarbij Romeu zich op verschillende momenten naar de rechterkant verplaatste."

"Zijn eerste minuten waren erg goed, maar net als Barça begon hij op een gegeven moment minder te spelen", wordt er ook een kritische noot geplaatst. "In de tweede helft tentoonspreidde hij opnieuw een hoog niveau en liet hi zien een van de pijlers van dit Barça te willen zijn."