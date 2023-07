Kian Fitz-Jim heeft na zestien jaar nieuw kapsel en is haast onherkenbaar

Kian Fitz-Jim is haast onherkenbaar teruggekeerd bij Ajax voor het begin van het nieuwe seizoen. De negentienjarige middenvelder heeft zijn bos krullen ingeruild voor een nieuwe look.



Fitz-Jim kreeg in het verleden weleens nare opmerkingen over zijn kapsel. Daar reageerde hij in februari op in een interview met Inside Ajax. "Sinds mijn tweede of derde heb ik mijn haar lang en in een staart. Ik ben nu negentien en heb het nog steeds", vertelde Fitz-Jim bij Inside Ajax. "Mensen zeggen soms dat ik op een meisje lijk, maar ik trek mij daar niks van aan. Daar heb ik al mijn hele leven mee te maken. Vooral vroeger toen ik kleiner was en een zachter gezicht had. Maar ik trek er niet zoveel van aan."

Fitz-Jim nodigde mensen uit om de opmerkingen vooral te blijven maken 'als ze daar blij van worden'. "Er zijn weinig mensen die in mijn gezicht zeggen: 'Je lijkt op een wijf!' Maar als ze dat onder m'n Instagram willen zetten, dan moeten ze dat vooral doen. Als je een volwassen kerel bent en zegt dat ik op een meisje lijk, dan vind ik dat kinderachtig."

Nu heeft hij na zestien jaar dus een ander kapsel aangemeten. Het Ajax-talent verscheen met zijn nieuwe coupe voor de camera van Ajax TV en vertelde over zijn zomer. "Ik begin eigenlijk maandag pas, maar ik kom nu even langs", zei Fitz-Jim. "Vorige week ben ik op vakantie geweest. Ik heb er zin in. Ik lig voor op schema. Ik dacht dat het wel wat langer zou duren, maar het gaat goed. Ik heb in de zomer veel moeten herstellen, maar ben ook op vakantie geweest, dat was wel lekker."

Fitz-Jim is overigens niet de enige Ajacied die een metamorfose heeft ondergaan. Ook Owen Wijndal en Jorrel Hato keerden met een nieuw kapsel terug.