Killian Sardella kan na 67 wedstrijden voor Anderlecht transfer maken naar Feyenoord

Feyenoord heeft bij Anderlecht geïnformeerd naar Killian Sardella, zo meldt journalist Sacha Tavolieri. De kampioen van de Eredivisie ziet in de rechtsback een mogelijke opvolger van Marcus Pedersen, maar van een bod zou nog geen sprake zijn.

"Feyenoord kent de voorwaarden waaronder een deal mogelijk is", schrijft transferjournalist Tavolieri. "Maar de Nederlandse club heeft nog geen officieel bod uitgebracht, al is er wel gesproken met zijn entourage."

De 21-jarige Sardella is afkomstig uit de jeugdopleiding van Anderlecht en speelde 67 officiële wedstrijden voor de club. Zijn contract loopt door tot medio 2025. Volgens het algoritme van FootballTransfers is Sardella momenteel 2,1 miljoen euro waard.

Nieuwe rechtsback

Feyenoord zoekt een nieuwe rechtsback, zeker nu Pedersen wordt begeerd door VfL Wolfsburg. Er zijn al meerdere namen genoemd die naar De Kuip kunnen komen. Joshua Brenet van FC Twente is in ieder geval in beeld. 1908.nl noemde ook de namen van Hugo Siquet (SC Freiburg) en Julián Araujo (FC Barcelona), hoewel de interesse in dat tweetal minder concreet zou zijn.