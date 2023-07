Feyenoord dreigt man van 40 wedstrijden in het kampioensjaar te verliezen

Feyenoord-rechtsback Marcus Pedersen staat in de belangstelling van VfL Wolfsburg, zo meldt 1908.nl. De club uit de Bundesliga zou momenteel een bod voorbereiden op de 22-jarige vleugelverdediger.

Pedersen ziet de overstap wel zitten en ook Feyenoord is bereid mee te werken aan een vertrek, zo meldt de website. Het valt nog te bezien hoeveel geld Wolfsburg gaat bieden, maar FootballTransfers schat de waarde van de Noor op 11,2 miljoen euro.

Pedersen kwam in de zomer van 2021 over van Molde FK en speelde sindsdien 87 officiële wedstrijden voor Feyenoord. In het kampioensseizoen was hij goed voor 40 officiële optredens, waarvan 7 als invaller. De achttienvoudig international van Noorwegen staat nog drie jaar onder contract in De Kuip.

Wolfsburg, de club van onder meer Micky van de Ven, eindigde vorig seizoen als achtste in de Bundesliga en liep Europees voetbal mis. In dienst van Feyenoord zou Pedersen de Champions League in kunnen gaan, maar desondanks heeft hij dus oren naar een vertrek.

Feyenoord lijkt hoe dan ook een nieuwe rechtsback te willen strikken. Joshua Brenet van FC Twente is in ieder geval in beeld. 1908.nl noemt ook de namen van Hugo Siquet (SC Freiburg) en Julián Araujo (FC Barcelona), hoewel de interesse in dat tweetal minder concreet.