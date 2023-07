Laatste aflevering Kick ’t Met overladen met negativiteit vanwege taalgebruik tafelgasten

De meest recente uitzending van Kick ’t Met, een productie van Ziggo Sport, kan op weinig positieve reacties rekenen. Volgers van het onlineprogramma van de betaalzender zijn hoogst verbaasd over de keuze voor Aimane Charbon en Ilias Charbon als tafelgasten.

Presentatoren Armin Shah en Jefferson Osei timmeren sinds kort behoorlijk aan de weg met hun onlineprogramma Kick ’t Met. Het programma is een productie van Ziggo Sport en elke woensdag verschijnt er een aflevering op het YouTube-kanaal van de betaalzender. Shah en Osei ontvingen al de nodige grote namen uit de voetballerij, zoals Jurriën Timber, Quinten Timber, Noa Lang en Justin Kluivert.

Artikel gaat verder onder video

De keuze van het duo om voor deze week de broers en Aimane en Ilias Charbon uit te nodigen, is door de volgers van het onlineprogramma echter niet goed ontvangen. De gebroeders Charbon zijn beiden populair op social media en vergaarden met name bekendheid door het spelen van typetjes op TikTok. Hun bijdrage aan het programma Kick ’t Met kan echter op weinig waardering rekenen.

Ziggo Sport Voetbal plaatste zondag een korte video op Twitter waarin de gebroeders Charbon met Shah en Osei spreken over de sportieve toekomst van PSV’er Xavi Simons. De reacties op de video in de commentsectie liegen er echter niet om. “Sinds wanneer zijn deze straatvloggers experts geworden?”, vraagt iemand zich af. Een andere twitteraar adviseert een cursus Nederlands voor de gebroeders Charbon. “Die straattaal is echt niet om aan te horen.”

Misschien eerst een cursus Nederlands. Die straattaal is niet om aan te horen. — Gijs Leerm🅰️kers⚽️🇳🇱 (@gcmleermakers) July 2, 2023

was dit serieus? ik dacht dat dit een skit op tiktok was hahaha — JelleBetten02 (@JtheGreatest0) July 2, 2023