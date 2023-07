Lionel Messi komt met opvallend nieuw juichgebaar, Antonela Roccuzzo bevestigt vermoedens van fans

Lionel Messi is met drie doelpunten in zijn eerste twee wedstrijden voor Inter Miami uitstekend begonnen aan zijn Amerikaanse avontuur. De Argentijnse dribbelkoning viert zijn treffers in het roze shirt bovendien met een opvallend gebaar. Zijn vrouw Antonela Roccuzzo heeft inmiddels bevestigd dat zijn manier van juichen een verwijzing is naar Marvel-personage Thor.

Na zijn tweede treffer tegen Atlanta United strekte Messi zijn arm uit en leek hij een soort wurgende beweging te maken. Oplettende fans herkenden echter het gebaar v an van Marvel-held Thor (gespeeld door acteur Chris Hemsworth) en blijken het bij het rechte eind te hebben. Messi's vrouw Antonela plaatste op Instagram een story waarbij zij 'Thors Day' schreef. Wat blijkt: de superheld is het favoriete personage van zoon Thiago (10).