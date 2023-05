Xavi voert gesprekken met Messi: 'Ik denk dat hij terug wil naar Barcelona'

Xavi staat in contact met Lionel Messi en droomt van een terugkeer van de aanvaller bij Barcelona. Messi stevent af op een vertrek bij Paris Saint-Germain, maar het is nog onduidelijk waar zijn toekomst ligt. Ondanks geruchten over een transfer naar Al-Hilal denkt Xavi dat Messi graag zou terugkeren in Camp Nou, het stadion dat hij in tranen verliet.

"Het is logisch om Messi terug te halen", zegt de trainer van Barcelona in een interview met Sport. Hij heeft voorzitter Joan Laporta verteld over zijn wens om Messi terug te halen. "Ik twijfel niet aan Messi. Hij heeft de honger, is een winnaar, een leider en daarnaast een beslissende speler."

Artikel gaat verder onder video

Xavi, die zelf ook samen met Messi op het veld stond, vindt de Argentijn 'zonder twijfel de beste speler' in de geschiedenis van de club. "Hij kan ons de beslissende passes, assists, gevaar uit spelhervattingen en doelpunten bieden. Wat niet eigenlijk? Hij zou veel aan ons kunnen bijdragen. Ik twijfel geen seconde over zijn toegevoegde waarde. Het hangt volledig van hem af. Ik denk dat hij het zou willen."

Barcelona werd dit seizoen met overmacht kampioen van Spanje. Volgens Xavi zou aan de speelstijl van de ploeg weinig veranderen als Messi komt. "Nee, er zou niet veel veranderen. Leo kan op verschillende plekken spelen: als valse nummer negen, op de vleugels en in de as. Leo is bijna een middenvelder geworden. Het zou kunnen dat zijn explosiviteit wat is afgenomen, maar we hebben de explosiviteit wel gezien op het WK, dus ik denk dat hij nog de nodige jaren voor zich heeft. Ik twijfel er niet aan dat wij veel aan hem zouden hebben."