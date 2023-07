Lisandro Martínez zorgt voor woede bij Real Madrid met spijkerharde tackle

Een opvallend moment in de oefenwedstrijd tussen Real Madrid en Manchester United. In de 42ste minuut beging Lisandro Martínez een forse overtreding op Jude Bellingham, waarvoor de verdediger een gele kaart kreeg.

Het moment leidde tot woede bij de spelers van Real Madrid. Bellingham beet meteen van zich af en ook Dani Carvajal was niet gediend van het gedrag van de Argentijn. Real Madrid won de wedstrijd uiteindelijk met 2-0 en na afloop waren de gemoederen bedaard.

"Het hoort erbij", zei Bellingham. "Het incident met Martínez... Het is een geweldige speler. Ik zat flink te schelden toen we het veld afliepen voor de pauze, maar toen hij werd gewisseld (in minuut 62, red.) wenste hij me het beste. Dat respecteer ik. Wat op het veld gebeurt, blijft op het veld. Na de wedstrijd wenste ik hem ook nog even het beste. Net als ik wil hij winnen. Soms gaat het ver, maar dat hoort bij het spel."