De oefenwedstrijd tussen Real Madrid en Manchester United is woensdagnacht geëindigd in een 2-0 overwinning voor de grootmacht uit Spanje. Jude Bellingham en Joselu verschalkten debuterend Manchester United-keeper André Onana in Houston: 2-0.

Donny van de Beek begon op de bank. De middenvelder scoorde een week geleden nog tegen Olympique Lyon en bezorgde zijn ploeg daarmee een 1-0 oefenzege, maar mocht daarna niet invallen tegen Arsenal. Tegen Real Madrid maakte hij als een van negen invallers zijn entree na een uur spelen.

De wedstrijd kende een desastreus begin voor Kobbie Mainoo. Al na twee minuten raakte de achttienjarige middenvelder van Manchester United in botsing met Rodrygo, waardoor hij gewisseld moest worden. Mainoo was geëmotioneerd en werd meteen opgezocht door trainer Erik ten Hag. Als vervanger kwam Christian Eriksen binnen de lijnen.

Niet veel later opende Real Madrid de score. Jude Bellingham stiftte de bal op fraaie wijze over Onana en maakte zijn eerste doelpunt voor Real Madrid. Bellingham leek buitenspel te staan toen hij werd gelanceerd door Antonio Rüdiger, maar er was geen sprake van een VAR bij de oefenwedstrijd.

Met negen nieuwe namen, onder wie Van de Beek en Antony, zocht Manchester United naar de gelijkmaker. Veel kansen kreeg de ploeg van Ten Hag echter niet. Van de Beek zag een poging stranden, maar maakte een goede indruk en kreeg de nodige complimenten van de supporters van Manchester United. In de slotfase van de wedstrijd betekende een acrobatische omhaal van Joselu, op aangeven van Lucas Vázquez, de 2-0.

Behalve Van de Beek liet ook Onana zich tijdens de wedstrijd gelden. Niet alleen was hij comfortabel aan de bal en droeg hij bij aan de opbouw, ook had hij goede reddingen in huis op pogingen van Vinícius Júnior, en Joselu. Hoewel hij verslagen was bij de twee doelpunten, zijn de reacties van de Manchester United-supporters positief.

Andrea Onana first half vs Real Madrid:



100% passing accuracy

22/22 passes completed

3 long passes

1 save pic.twitter.com/N0TbxyzQ5A — United Zone (@ManUnitedZone_) July 27, 2023

I see why Ten Hag wanted Onana, his composure on the ball even under pressure is impressive. Not talking about his gk skills yet — Omo Ologo (@matjerriee) July 27, 2023

Look how far up Onana is playing pic.twitter.com/Av5G5gzsqK — Matthew Olagbenro (@oetam_vi) July 27, 2023

Onana what a upgrade we have now....



Great passer



Great presence in the box for set pieces....



Superb signing by Ten Hag....👏👏👏 — Dr Palash Agrawal (@drpalashagrawal) July 27, 2023

Onana’s distribution is OUTRAGEOUS… — 𝗧𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗴’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇳🇱 (@TenHagBall_) July 27, 2023

Onana obviously is so refreshing to watch man! Claiming crosses, dropping into deep midfield for that extra pas. How we have yearned for such a keeper for some time now 😭 — Vivek (@vivek_UTD) July 27, 2023