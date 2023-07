Donny van de Beek kende een sterke invalbeurt in de oefenwedstrijd tussen Real Madrid en Manchester United. De middenvelder zag zijn ploeg weliswaar met 2-0 verliezen, maar krijgt de nodige complimenten op sociale media. Na zijn invalbeurt van een halfuur in Houston zijn supporters eensgezind: Van de Beek liet een goede indruk achter.

So, I’m just going to say this. Van De Beek looks better than Mason Mount so far. — S_b (@SMB_mufc) July 27, 2023

Van de beek selling me the yearly pre season dream — Sultan (@dapzszn) July 27, 2023

Van de Beek >>>>>>> Eriksen — real (@artisticboxer) July 27, 2023

Hold on Van de beek has been a beast since he came on — Retired Yanited fan (@Therealstepheen) July 27, 2023

Feel like the only player that gets Sancho on the pitch is Van De Beek



They’re genuinely made for eachother — 𝙁𝙎 🐝 (@Fs_BVB) July 27, 2023

This is a much better second half so far. Sancho, Van De Beek and Antony all linking up well — Maguire and McTominay both playing really well too. #MUFC — Sam 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@sammufc09) July 27, 2023

Going to the new season I want to see van de beek more. Eriksen should get that Saudi bag — ouzi (@blackouzi) July 27, 2023

Van de beek deserves more playing tome — Dc (@UTD_tyluh) July 27, 2023

Van De Beek is un-ironically better than Eriksen and Mount — Lewis (@utd_Lewis) July 27, 2023

Can see a role in this team for Van De Beek has been really sharp in pre-season — Lj (@Ljey_) July 27, 2023

Donny van de Beek looking decent. — Jambase (@NdinguJamby) July 27, 2023

Donny Van de Beek is playing for his United career out there. — Alex Gates (@alex_gates94) July 27, 2023

Been impressed with Antony and Van De Beek — 𝐓amz ✰ (@tamzbrokeagain) July 27, 2023