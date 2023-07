Ontlading is gigantisch bij Donny van de Beek na heerlijk doelpunt tegen Olympique Lyonnais

Donny van de Beek heeft woensdagmiddag de oefenwedstrijd tussen Manchester United en Olympique Lyonnais beslist. De Nederlandse middenvelder was aan het begin van de tweede helft ingevallen en scoorde binnen enkele minuten met een fraaie volley op aangeven van Daniel Gore. Daarmee maakte hij het enige doelpunt van de wedstrijd (1-0). Het was een grote opsteker voor de geplaagde Van de Beek, die voor het eerst sinds 3 januari weer op het veld stond en zijn emoties de vrije loop liet.

Van de Beek behoorde vorige week niet tot de spelersgroep van Manchester United die Erik ten Hag meenam naar Noorwegen. Daar speelde de Engelse topclub een oefenwedstrijd tegen Leeds United, die met 2-0 werd gewonnen. Dinsdag werd duidelijk dat Van de Beek wel mee mocht naar Edinburgh, waar het doel met Lyon plaatsvindt. Tyrell Malacia ontbreekt daarentegen in de selectie. Hij heeft een blessure opgelopen en blijft achter op Carrington. Is hij op tijd hersteld, dan gaat hij in principe wel mee naar de Verenigde Staten.

Klik op de tekst van de tweet om de video te bekijken via Twitter.

GOALLL!!! ⚽️@Donny_Beek6 opens the scoring with a sweet volley 🍬#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 19, 2023