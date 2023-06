Van de Beek op weg naar de uitgang: 'Manchester United biedt oud-Ajacied aan bij Italiaanse topclub'

Het is niet de vraag óf, maar wanneer Donny van de Beek gaat vertrekken bij Manchester United. De middenvelder verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor de Engelse grootmacht, maar zijn avontuur in Engeland is uitgelopen op een teleurstelling. Ook onder Erik ten Hag komt hij er niet aan te pas. Van de Beek mag op zoek naar een nieuwe werkgever en Manchester United helpt hem graag een handje. De club heeft hem aangeboden bij AS Roma.

Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Gianluca Di Marzio althans. Van de Beek was onder Ten Hag één van de sterkhouders in het Ajax dat in eigen land alles won wat er te winnen viel en ook buiten de landsgrenzen hoge ogen gooide. De middenvelder leek de Johan Cruijff ArenA in eerste instantie te gaan verlaten voor een avontuur bij Real Madrid, maar het was uiteindelijk Manchester United dat er met zijn handtekening vandoor ging. Van den Beek kende een veelbelovende start, maar wegens blessureleed en moordende concurrentie is hij er niet in geslaagd een basisplaats te veroveren.

Ook een uitleenperiode bij Everton leverde niet het gewenste succes op. Van de Beek keerde in de zomer van vorig jaar terug bij Manchester United en was erop gebrand onder Ten Hag voor een nieuwe kans te gaan, maar hij kwam in het afgelopen seizoen slechts tien keer in actie. Door een knieblessure verscheen Van de Beek sinds medio januari niet meer binnen de lijnen. De oud-Ajacied heeft op Old Trafford nog een contract tot de zomer van 2025, maar alles wijst op een al dan niet tijdelijke transfer. Volgens Di Marzio heeft Manchester United Van de Beek dus aangeboden bij AS Roma. De Romeinen kunnen de middenvelder op huurbasis overnemen, maar zijn komst is op dit moment geen prioriteit.

Mount

Waar Van de Beek op weg naar de uitgang is, moet Mason Mount juist de overstap maken naar Manchester United. De Engelsman wordt al weken gelinkt aan een transfer naar de nummer drie van het afgelopen seizoen in de Premier League, maar Chelsea is niet van plan hem voor een appel en een ei te laten gaan. Manchester United heeft naar verluidt al tweemaal een voorstel gedaan, beide keren kreeg de club nul op het rekest. De werkgever van Ten Hag heeft wel al een persoonlijk akkoord met Mount. Volgens Fabrizio Romano kan Chelsea een volgende aanbieding verwachten.