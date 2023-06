'Ten Hag heeft slecht nieuws voor tweetal, ook Van de Beek ontvangt negatieve boodschap'

Er staat een drukke transferzomer te wachten op Erik ten Hag en Manchester United. De Nederlandse oefenmeester wil het elftal nog meer naar zijn hand zetten, en heeft daarom slecht nieuws voor sommige spelers. The Manchester Evening News meldt dat Alex Telles en Eric Bailly op zoek mogen naar een nieuw avontuur.

Telles en Bailly spelen al een tijdje geen wedstrijden meer voor The Red Devils. Beide spelers werden het afgelopen seizoen verhuurd. Telles kwam uit voor Sevilla en Bailly was actief bij Olympique Marseille. Laatstgenoemde had zelfs een clausule in zijn huurovereenkomst staan dat hij bij een bepaald aantal gespeelde wedstrijden automatisch vastgelegd werd bij de Franse club. De Ivoriaan speelde echter maar 23 keer, waardoor die optie tot koop niet werd gelicht.

Door de komst van Tyrell Malacia en de aanwezigheid van Luke Shaw was er geen perspectief meer voor Telles. De Braziliaan werd daarom één seizoen verhuurd aan Sevilla, waar hij tot 38 officiële wedstrijden kwam. Ondanks dat Sevilla een matig jaar kende, won het wel de Europa League.

Bailly en Telles liggen nog één jaar vast Bij United, maar komen dus niet meer in de plannen van Ten Hag voor. De bedoeling is dat de club het tweetal deze transferzomer laat gaan, waardoor ze volgende transferperiode niet gratis de deur uit lopen. The Manchester Evening News weet dat ook Fred, Donny van de Beek, Anthony Martial, Dean Henderson, Hannibal Mejbri en Anthony Elanga mogen vertrekken.