Manchester United wil salaris van Sofyan Amrabat verdubbelen

Manchester United jaagt nog altijd op Sofyan Amrabat. Volgens RAI Sport is de Premier League-club bereid om het salaris van de middenvelder te verdubbelen, maar moet er nog wel een akkoord worden bereikt met zijn club Fiorentina. Naar verluidt heeft Fiorentina de vraagprijs voor Amrabat bepaald op dertig miljoen euro.

Amrabat probeerde in januari al een overstap naar Barcelona te forceren, maar de grootmacht was niet in staat om zijn transfersom te betalen. Deze zomer hebben Atlético Madrid, AC Milan, Bayern München, clubs uit Saudi-Arabië en Manchester United interesse getoond. De werkgever van Erik ten Hag lijkt momenteel het meest concreet en zou al een persoonlijk akkoord hebben met Amrabat over de verdubbeling van zijn salaris.

De Marokkaanse middenvelder, wiens contract bij Fiorentina doorloopt tot medio 2024 en een optie voor een extra seizoen bevat, staat al langer op de radar van Manchester United. Voorafgaand aan de Conference League-finale, die Fiorentina verloor van West Ham United, liet zijn broer Nordin aan ESPN weten dat Ten Hag in januari contact zocht met Sofyan.

"Hij heeft contact gehad met Ten Hag, volgens mij in januari. Maar Ten Hag zoekt nu een spits, dat wil hij eerst. Van daaruit gaat kijken wat er mogelijk is. Maar ik weet dat Ten Hag gecharmeerd van mijn broertje is, hij is onder hem doorgebroken (bij FC Utrecht, red.) en ze hebben een goede relatie, dus wie weet", zei Nordin Amrabat. Hij stelde dat zijn broertje 'een club uit de top tien van de wereld aan kan'.