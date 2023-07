Matchwinner Van der Gragt 'trots en blij' na minimale zege op Portugal

Stefanie van der Gragt (30) bezorgde Nederland een perfecte start op het WK voor vrouwen. In het Nieuw-Zeelandse Dunedin zorgde de verdediger al vroeg in de wedstrijd voor het doelpunt dat de Leeuwinnen aan een 1-0 overwinning op Portugal hielp.

De verdediger is op het toernooi bezig aan haar afscheidstoernee, zodra het erop zit begint ze aan haar nieuwe baan als manager bij AZ. Tegenover de camera's van de NOS toonde ze zich uiteraard tevreden met het resultaat én haar aandeel daarin. "Trots, een hele belangrijke goal denk ik", glundert Van der Gragt. Dat het doelpunt uit een dood spelmoment viel was geen toeval: "We hebben erop getraind, het is echt een wapen van ons, dat heb je vandaag wel kunnen zien."

Van der Gragt houdt dan ook een positief gevoel over aan de openingswedtrijd: "Ik kreeg wel een beetje kippenvel. Matchwinnaar, met het team gevochten, deze eerste wedstrijd was superbelangrijk." Met haar naderende afscheid is ze naar eigen zeggen dan ook niet bezig: "Ik wil echt zeker nog niet denken aan na dit toernooi."

Nederland was sterker dan de Portugezen maar bouwde de voorsprong niet verder uit en moest daarom tot op het laatst vrezen voor puntverlies, zo zag ook Van der Gragt. "Het werd zeker spannend. Ze hebben zeker kwaliteiten en dat zag je ook." Het team van bondcoach Andries Jonker trok de voorsprong echter over de streep. "Hele belangrijke punten", meent Van der Gragt. "Als je hier met drie punten van het veld stapt dan kun je alleen maar trots en blij zijn."