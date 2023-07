Van der Gragt bezorgt Oranje tegen Portugal perfecte start op WK

De Oranje Leeuwinnen zijn het WK voor vrouwen begonnen met een 1-0 zege op Portugal. Een vroege treffer van verdediger Stefanie van der Gragt bleek voldoende om het Nederland van bondscoach Andries Jonker drie punten te bezorgen.

Het op voorhand grote vraagteken Daniëlle van de Donk was fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Deze opsteker kreeg in vorm van het openingsdoelpunt al na een kwartier een passend vervolg. De kopsterke Van der Gragt liet zich in de lucht gelden en knikte de hoekschop van Spitse fraai binnen. De vlag ging omhoog voor buitenspel, maar na tussenkomst van de VAR bleek dat een onjuiste interpretatie.

Nederland was na de 1-0 voetballend beduidend de betere partij én ook verdedigend verdiende de Oranje speelsters de complimenten. Bij Portugal kregen de frustraties de overhand en dat speelde Nederland in de kaart. In het Forsyth Barr Stadium - het meeste zuidelijke voetbalstadion ter wereld - regende het geen kansen, maar Oranje verzuimde meermaals de score te verdubbelen.

Van de Donk hielp direct na rust een dot van een kans om zeep. Portugal zakte in Nederlands balbezit ver terug en gokte op de offensieve snelheid. De ploeg van bondscoach Andries Jonker leed echter nauwelijks risicovol balverlies, waardoor deze tactiek niet het gewenste resultaat opleverde voor de Zuid-Europeanen. Zelf waren de Oranje Leeuwinnen ook niet meer bij machte om de score uit te bouwen.

Oranje speelde na 2015 en 2019 haar derde WK in de geschiedenis en won in de eerste twee edities beide keren de openingswedstrijd. Portugal - de nummer 21 van de FIFA-ranking - stelde alles in het werk om deze reeks te doorbreken, maar kwam simpelweg tekort. In de slotfase gaf Nederland geen krimp en boekte een uiterst degelijke overwinning. Donderdagnacht speelt Nederland tegen de Verenigde Staten - de nummer één van de wereld – naar alle waarschijnlijkheid om de groepswinst.

Vrouw van de wedstrijd: Jackie Groenen