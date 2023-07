Maurice Steijn trekt duidelijke conclusie na trainingskamp van Ajax: 'Voor mij is het simpel'

Ajax heeft een kleine twee weken voor de start van de competitie zijn zaakjes niet op orde. Tegen FC Augsburg (3-1 nederlaag) werd zaterdag pijnlijk duidelijk dat versterkingen meer dan welkom zijn. Dat de Amsterdammers voor de derde keer in vijf wedstrijden drie doelpunten om de oren kregen, baart Maurice Steijn zorgen.

Aan de bal liet Ajax tegen Augsburg bij vlagen aardige dingen zijn, maar net als in het oefenduel met RSC Anderlecht (3-0) werden de doelpunten makkelijk weggegeven. "De uitslag is teleurstellend, hoewel we wel fases gedomineerd hebben en kansen creëerden. Alleen geef je uit het niks drie goals weg. Dat baart zorgen, dat kan ik niet ontkennen", erkent Steijn in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Schlemiel aan Amsterdamse zijde was Gerónimo Rulli, die een ongelooflijke blunder maakte en er ook bij de andere twee doelpunten niet goed uitzag. " Ik vertelde jullie gisteren dat hij mijn eerste keeper is. Ik hoop niet dat dat hem zenuwachtig heeft gemaakt", grapt Steijn. "Het is een wereldkampioen en de eerste keeper van Ajax. Dan mag je niet zulke fouten maken. Dat weet hij zelf ook. Dat moet ook beter."

Het is voor Steijn duidelijk wat er moet gebeuren. "Voor mij is het simpel: we geven de goals te gemakkelijk weg, we scoren niet en het moet beter. Er moet dus kwaliteit bij. Gisteravond heb ik met Sven (directeur Mislintat, red.) nog over gesproken. We hebben beiden onze zorgen uitgesproken. We willen er spelers bij. Je kunt hard trainen en de ploeg zo goed mogelijk laten spelen als je wil, maar je ziet ook de kwetsbaarheid en dat heeft met kwaliteit te maken."