Maurice Steijn vertelt open en eerlijk wat hij Calvin Bassey heeft meegedeeld

Maurice Steijn heeft na het verlies tegen RSC Anderlecht toegegeven dat hij Calvin Bassey heeft geadviseerd om Ajax te verlaten. De 23-jarige verdediger staat in de nadrukkelijke belangstelling van Fulham, dat bereid is 21 miljoen euro neer te tellen.

Als het aan Steijn ligt, dan maakt Bassey op korte termijn de overstap naar de Londense club. "Ook vanwege het geld, want als hij gaat, kunnen wij ons behoorlijk versterken", vertelt de trainer aan De Telegraaf. "Dat heb ik hem ook eerlijk verteld."

Steijn voerde afgelopen week een gesprek met Bassey. "Hij heeft vorig seizoen een heel zwaar jaar gehad. Iedereen krijgt een tweede kans en als hij het beter doet dan een ander gaat hij spelen. Maar de kans is – zeker als we een nieuwe linksback of linker centrale verdediger gaan halen – dat hij niet speelt."

De nederlaag tegen Anderlecht heeft duidelijk gemaakt dat Ajax behoefte heeft aan nieuwe spelers. "Wat je merkt is dat het lastig is om goede aanwinsten te halen. Jongens twijfelen, omdat ze veel keuzes hebben. Financieel is het elders vaak beter. En vroeger kon Ajax spelers halen, omdat er Champions League werd gespeeld. Dat doen we nu ook niet."

Eduard Spertsyan is een van de spelers die in beeld is bij Ajax. Volgens Fabrizio Romano hebben de Amsterdammers een bod van 8,5 miljoen euro plus bonussen op de 23-jarige middenvelder van FK Krasnodar uitgebracht. Ook centrale verdediger Josip Sutalo van Dinamo Zagreb staat hoog op het Amsterdamse verlanglijstje.