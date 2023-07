MLS blundert flink bij verwelkomen van Sergio Busquets

Sergio Busquets is officieel speler van Inter Miami. In het kielzog van Lionel Messi tekende de 35-jarige middenvelder zondag een contract tot het eind van het seizoen 2025 in de Amerikaanse Major League Soccer. Het account van de MLS beging echter wel een blunder bij de aankondiging van zijn komst.

Het officiële account van de MLS plaatste zondagavond een afbeelding op Twitter waarop niet Busquets, maar Álvaro Arbeloa te zien was met de wereldbeker in 2010. Rechts van de afbeelding is de imposante prijzenkast van Busquets afgebeeld. "Hij doet niet anders dan winnen", luidde het bijschrift.

Op sociale media werd de fout meteen opgepikt. De MLS verwijderde de tweet en plaatste vervolgens een andere foto, waarop Busquets wel te zien is.