Busquets haalt Memphis aan in dankwoord na uitreiking kampioenstrofee Barcelona

FC Barcelona heeft zaterdagavond de Spaanse kampioenstrofee uitgereikt gekregen na het verloren thuisduel met Real Sociedad. Aanvoerder Sergio Busquets richtte vervolgens het woord tot de fans, en haalde ook de deze winter vertrokken Memphis Depay aan in zijn dankwoord.

Het 34-jarige clubicoon ontving de trofee behorende bij de landstitel uit handen van bondsvoorzitter Luis Rubiales. Daarna nam Busquets de microfoon ter hande om de fans te bedanken voor hun steun in het seizoen. Niet alleen aan de spelers op het veld werd gedacht, ook een aantal spelers die het seizoen niet vol maakten werd benoemd door de vertrekkende aanvoerder.

Artikel gaat verder onder video

"We moeten ook Hector (Bellerin), Memphis, Auba (Pierre-Emerick Aubameyang) en Geri (Gerard Piqué) bedanken", sprak Busquets het publiek in Camp Nou toe. "Zij hebben ons ook geholpen dit seizoen." Memphis liet Barcelona afgelopen winter achter zich om zijn loopbaan te vervolgen bij Atlético Madrid. Mede door blessures was zijn bijdrage aan de titel evenwel beperkt; in september maakte hij in het duel met Elche (3-0) zijn enige competitietreffer van het seizoen namens de Catalanen.