Frenkie de Jong laat zich eindelijk uit over de discussie die fans al jaren voeren

FC Barcelona ging zaterdagavond weliswaar met 1-2 onderuit tegen Real Sociedad, maar dat betekende niet dat er na afloop geen feest werd gevierd. De Catalanen kroonden zich een week geleden voor het eerst sinds 2019 tot kampioen van Spanje en dat willen ze weten ook. Het titelfeest in het eigen Spotify Camp Nou stond ook alvast in het teken van het vertrek van Sergio Busquets. Hij is bezig aan zijn laatste weken als speler van FC Barcelona. Wordt Frenkie de Jong zijn vervanger?

De Jong maakte in de zomer van 2019 voor heel veel geld de overstap van Ajax naar FC Barcelona. Hij maakte tijdens zijn laatste seizoen in Amsterdam veel indruk als eerste aanspeelpunt in de opbouw. Bij FC Barcelona moest hij Busquets echter voor zich dulden. Hoewel de Spaanse routinier in de afgelopen jaren meermaals het mikpunt van kritiek is geweest, bleven alle trainers in het Spotify Camp Nou een beroep op hem doen. Niet voor niks hoopte de huidige trainer Xavi Hernández dat Busquets nog minstens één jaar zou blijven. De middenvelder maakte onlangs echter bekend na vijftien seizoenen in de hoofdmacht FC Barcelona te gaan verlaten.

Betekent het vertrek van Busquets dat De Jong met ingang van volgend seizoen eindelijk op zijn favoriete positie komt te spelen? Wellicht, al wil de Nederlander zelf geen vergelijking trekken met Busquets. “Ik hoor het vaker, maar ik denk dat we verschillende spelers zijn”, vertelt De Jong voor de camera van de NOS. “Hij is een echte vaste ‘6’ volgens het Barcelona-profiel. Ik heb bewegingsvrijheid nodig.” De Jong kende een lastige start van dit seizoen. Hij werd in de zomer vrijwel dagelijks gelinkt aan een vertrek naar de Premier League. Het Manchester United van Erik ten Hag wilde De Jong graag hebben, maar hij bleef FC Barcelona trouw. De Jong speelde zich gaandeweg de eerste helft van dit seizoen in de basis en ontpopte zich tot belangrijke schakel in de kampioensploeg.

Aan FC Barcelona en De Jong de taak om volgend seizoen ook buiten de eigen landsgrenzen hoge ogen te gooien. De formatie van Xavi kon dit seizoen geen potten breken in de Champions League en de Europa League. De Jong weet dat FC Barcelona nog wel wat stappen moet zetten, wil het partij kunnen bieden aan bijvoorbeeld Manchester City. “We zijn dit jaar kampioen geworden met veel punten voorsprong op topteams als Real Madrid en Atlético. We zijn er niet ver van verwijderd, maar het moet nog beter. De afgelopen jaren in Europa waren niet goed genoeg. We moeten zorgen dat we het beter doen en daar gaan we voor volgend jaar”, aldus de Oranje-international.

Messi

FC Barcelona staat eerst voor een hectische transferzomer. De landskampioen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer van Lionel Messi. De Argentijn vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Paris Saint-Germain en staat naar verluidt wel open voor een rentree in Catalonië, maar daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren. De Jong liet zich in gesprek met Sierd de Vos van Ziggo Sport uit over de eventuele terugkeer van Messi.