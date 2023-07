Moeilijke start voor Maurice Steijn bij Ajax: AD noemt twee ‘hoofdpijndossiers’

Toen Maurice Steijn vorige maand werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Ajax, wist hij ongetwijfeld dat hij voor een zware uitdaging stond. De Amsterdammers eindigden in het afgelopen seizoen op een teleurstellende derde plaats en er moet in de selectie veel veranderen om volgend jaar de kampioensschaal in ontvangst te kunnen nemen. Het is echter nog altijd onrustig in de hoofdstad. Volgens het Algemeen Dagblad vormen de opvolging van Jurriën Timber én Dusan Tadic serieuze ‘hoofdpijndossiers’ voor de club.

Steijn verscheen twee weken geleden voor het eerst op het veld van trainingscomplex De Toekomst en stond afgelopen zaterdag voor het eerst langs de lijn als hoofdtrainer van Ajax. De oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch eindigde in een 2-2 gelijkspel. Nu zeggen oefenwedstrijden in zo’n vroeg stadium in de voorbereiding niet heel veel, maar het werd nogmaals duidelijk dat Steijn op meerdere posities versterking goed kan gebruiken. Ajax haalde weliswaar Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic al naar Amsterdam, maar na de komst van de Bosniër is het opvallend rustig.

Aan die rust kwam deze week een einde. “Waar een tiental internationals de training bij Ajax woensdag hervatte, schitterende uitgerekend captain Dusan Tadic nog door afwezigheid”, schrijft het AD. ‘Privéredenen’, luidde de verklaring van Ajax over het ontbreken van de Serviër. Donderdag verscheen Tadic echter wederom niet op de training. Volgens De Telegraaf was hij in gezelschap van zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic wel afgereisd naar De Toekomst voor een gesprek met Sven Mislintat. “Ook de inhoud daarvan wordt als privé bestempeld bij Ajax. Wel wordt gesteld dat ‘niets nieuws’ is en dat het beleid al maanden onderwerp van gesprek is tussen clubleiding en aanvoerder.”

Tadic ziet met lede ogen aan hoe de komst van nieuwe kwaliteitsspelers uitblijft en de ene na de andere sterkhouder vertrekt. “Die kwaliteit mist de drievoudig landskampioen en tweevoudig bekerwinnaar vooral in de defensie. Tadic, die ook baalde van het langdurig uitblijven van een nieuwe directeur na het vertrek van Marc Overmars begin 2022, zal er in dat opzicht niet geruster op zijn geworden. Integendeel. Afgelopen jaar zag hij met het vertrek van Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez en later ook Daley Blind de ijzersterke defensie ontmanteld worden.”

Timber

Daar komt nu ook nog het vertrek van Timber bij. De verdediger staat op het punt Ajax in te ruilen voor Arsenal. “En laat dat nou net een speler zijn van wie Tadic - net als Mislintat - hoopte dat hij zou blijven, ook om het voetballend vermogen van achteruit en het leiderschap op en naast het veld enigszins te kunnen waarborgen”, stelt het AD. Een vervanger van Timber dient zich vooralsnog niet aan. Ajax werd in verband gebracht met Sepp van den Berg en Jeremiah St. Juste, maar de eerstgenoemde tekende donderdag in Duitsland en St. Juste mag niet vertrekken van Sporting Portugal. “Zo heeft Ajax in wat een frisse start had moeten worden, meteen flinke kopzorgen te pakken. Om daar vanaf te komen, is naast minimaal één rechtsbenige centrumverdediger vooral rust rond Tadic nodig.”