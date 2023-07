Mohamed Ihattaren neemt rigoureus besluit en raakt verder uit beeld

Mohamed Ihattaren heeft zijn Instagram-account verwijderd. Het is niet duidelijk wat de linkspoot ertoe heeft bewogen om het rigoureuze besluit te nemen.

Ihattaren was de afgelopen maanden niet heel actief meer op Instagram, al plaatste hij een tijdje geleden nog wel foto's van zijn huwelijk met Yasmine Driouech.

In februari verwijderde Ihattaren alle foto's van zijn account. Hij had er meer dan honderd geplaatst.

Op papier is Ihattaren op dit moment speler van Juventus, maar de club uit Turijn zou van hem af willen Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat de 21-jarige middenvelder zijn laatste wedstrijd speelde. Dat was op 6 mei 2022, bij de seizoensafsluiter van Jong Ajax tegen De Graafschap.