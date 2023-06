Uitgebrande Porsche van Ihattaren te koop: persoonlijke items te zien op foto's

Een opvallende advertentie op de website van BCA Autoveiling. Volgens de website Autoblog wordt de uitgebrande Porsche Panamera van Mohamed Ihattaren te koop aangeboden.

Hoeveel de auto moet kosten is niet bekend: er kan geboden worden op de website van BCA. De nieuwprijs was 177.010 euro. Vanwege het aantal overgebleven bruikbare onderdelen verwacht Autoblog niet dat de Porsche voor een habbekrats weggaat. "Vergis je niet in wat voor prijzen er nog geboden worden voor dit zielige hoopje Porsche."

De motor en alle alle plastics daar rondom kunnen worden afgeschreven, zo klinkt het. "Dan mag je nog geheel nieuw plaatwerk van voren bestellen. Ook alles wat van glas is heeft het vuur niet overleefd, al lijken de ramen rondom ingeslagen te zijn." Er liggen de nodige glasscherven in de auto en ook zijn persoonlijke items van Ihattaren te zien op de afbeeldingen.

De auto van Ihattaren ging in september 2022 in vlammen op in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Zelf reageerde hij daar laconiek op. "Jaloezie heerst in de lucht. Gelukkig is materiaal makkelijk vervangbaar", schreef hij op sociale media.

De advertentie, inclusief meer foto's van de auto, is te zien op de website van BCA.