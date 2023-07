Mourinho verliest hoger beroep en mist Europese duels AS Roma

AS Roma moet het komend seizoen de eerste vier Europese duels definitief zonder trainer José Mourinho zien te redden. De Portugees ging in beroep tegen de straf die de UEFA hem eerder oplegde na zijn optreden rond de verloren Europa League-finale tegen Sevilla, maar zag zijn straf gehandhaafd worden.

Na de verloren eindstrijd ging Mourinho tekeer tegen de scheidrechter van dienst, de Engelsman Anthony Taylor. In de parkeergarage van de Puskás Aréna in Boedapest schold hij de arbiter zelfs de huid nog vol. "Je bent een schande, ga naar de hel!", beet The Special One hem onder meer toe. De uitlatingen kwamen na de persconferentie, waarop Mourinho ook al van leer was getrokken tegen Taylor.

De UEFA liet het er niet bij zitten en schorste Mourinho voor liefst vier Europese duels. Mourinho ging daartegen in beroep, maar kreeg donderdag nul op het rekest. Zodoende zit hij de eerste vier Europese wedstrijden van komend seizoen niet op de bank van AS Roma. Omdat hij met de Romeinen afgelopen seizoen als zesde eindigde in de Serie A, is de club komend seizoen wederom actief in de Europa League.