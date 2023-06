José Mourinho gaat helemaal los na Europa League-finale en haalt hard uit naar scheidsrechter

AS Roma-trainer José Mourinho heeft zich woensdagavond andermaal niet van zijn beste kant laten zien. De Portugees maakte de hele wedstrijd een gefrustreerde indruk en uitte met veel misbaar richting scheidsrechter Anthony Taylor dat hij het niet eens was met diens beslissingen. Na afloop van de Europa League-finale, die na strafschoppen een prooi werd voor Sevilla, herhaalde Mourinho op een niet al te nette manier zijn boodschap richting de arbiter.

AS Roma opende in de eerste helft en score en daarmee leek de finale al beslist. Het gebeurt immers niet vaak dat de ploeg van Mourinho een 1-0 voorsprong uit handen geeft. Feyenoord slaagde er in de return van de kwartfinale weliswaar in op gelijke hoogte te komen na een achterstand, maar kreeg in de slotfase de 2-1 om de oren en moest in de verlenging alsnog z'n meerdere erkennen in de Romeinen. Sevilla knokte zich woensdagavond in Boedapest eveneens terug in de wedstrijd. Een eigen doelpunt bracht de Spaanse ploeg langszij, waarna er niet meer werd gescoord en strafschoppen uiteindelijk de beslissing brachten.

Het duurde niet tot het laatste fluitsignaal vooraleer Mourinho zijn frustraties begon te uiten. Daar was hij, zoals we hem eigenlijk kennen, al de hele wedstrijd mee bezig. In de eerste helft kon hij zich zichtbaar niet vinden met een beslissing van de scheidsrechter om geen strafschop toe te kennen aan AS Roma na een hoog geheven been van Nemanja Gudelj en ook in het restant van de finale had hij van alles aan te merken op de arbitrage. Mourinho werd in de verlenging - nog laat ook - bestraft met geel. De Portugees zocht na de wedstrijd verhaal bij de scheidsrechter. Na zijn uitingen aan het adres van Taylor mag duidelijk zijn dat Mourinho en de leidsman nooit vrienden zullen worden.

“We keren terug met een gevoel van onrechtvaardigheid. Het was een intense, mannelijke, levendige wedstrijd met een scheidsrechter die wel Spaans leek. Het was de hele tijd, gele, geel, geel”, zei Mourinho na afloop tegenover Sky Sport. De manager loodste AS Roma vorig seizoen nog naar de eindzege van de Conference League door Feyenoord in Tirana met 1-0 te verslaan. Woensdagavond leek hij in eerste instantie op weg naar een nieuwe Europese prijs met AS Roma, maar zover kwam het dus niet. Trek in zijn zilveren medaille had Mourinho niet. Die gaf hij na afloop aan een fan. De jongen was er zichtbaar wél blij mee.