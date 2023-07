NAC Breda haalt Belg met merkwaardige juichactie in huis als nieuwste aanwinst

NAC Breda heeft komend seizoen de beschikking over Jan van den Bergh. De Belgische verdediger komt over van Beerschot, waar hij in de voorbije jaren meer dan honderdtachtig wedstrijden speelde. De 28-jarige stopper, die zijn handtekening gezet heeft onder een contract van drie jaar, staat in België nog meer bekend om een merkwaardige juichactie.

Van den Bergh speelde dus ruim honderdtachtig wedstrijden voor het Beerschot. Dat is een clubrecord, nooit eerder kwam een speler zo vaak uit voor de Belgische club. De wedstrijd tegen KRC Genk zullen de meeste fans niet snel vergeten. In de brak Van den Bergh met een geweldig doelpunt de ban en wilde dat weten ook. Hij vierde zijn goal op tamelijk opmerkelijke wijze. NAC weet dus wat het te wachten staat met deze nieuwe aanwinst.