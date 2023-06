Mike Verweij: 'De club kan roepen dat het niet zo is, de politie ook, maar het is wel zo'

Er werd wel degelijk een blik bier geworpen richting scheidsrechter Joey Kooij na de eerste play-offwedstrijd tussen NAC Breda en FC Emmen, zo beweert journalist Mike Verweij van De Telegraaf. NAC sprak van 'een plastic beker', maar dat klopt volgens Verweij niet.

"Ik heb het voor de zeventiende keer nagetrokken: het was een blik", verduidelijkte hij maandag in de podcast Kick-Off. "NAC kan roepen dat het niet zo is, de politie kan roepen dat ze niet weten of het zo is, maar het was gewoon een blikje. Er stonden allerlei gasten met blikjes bier langs die weg. Het was na de wedstrijd, dus dat kon ook gewoon. Die werden wel degelijk op de auto gegooid."

Kooij werd belaagd na de eerste wedstrijd tussen NAC en Emmen (1-2) van vorige week woensdag. De Keuken Kampioen Divisie-club meldde dat een dader heeft bekend en een omgevings- en stadionverbod opgelegd heeft gekregen als sanctie. NAC schreef over ‘een plastic beker’ die richting de auto van de leidsman gegooid zou zijn, maar volgens ooggetuigen waren het blikjes bier en werden er verschillen leuzen geroepen richting Kooij. Die zou ‘angstige momenten’ hebben beleefd op het moment na de wedstrijd in Breda.

Volgens NAC ging het om een eenmansactie. Kooij, die met zijn vader in de auto zat, heeft besloten om geen aangifte te doen tegen de dader. Mogelijk krijgt het incident voor NAC Breda nog wel een staartje: de KNVB kondigde namelijk aan een onderzoek in te stellen en die uitkomst is nog niet bekend.