NAC Breda vindt belager scheidsrechter Kooij: dader bekent én gestraft

NAC Breda heeft ingegrepen na het incident rond arbiter Joey Kooij. De arbiter werd belaagd met plastic bekers en blikjes bier na het heenduel met FC Emmen in de play-offs. De dader heeft bekend en heeft een omgevings- en stadionverbod opgelegd gekregen als sanctie.

Dat laat NAC Breda weten op de clubkanalen. NAC Breda schrijft in het statement over ‘een plastic beker’ die richting de auto van de leidsman gegooid zou zijn, maar volgens ooggetuigen waren het blikjes bier en werden er verschillen leuzen geroepen richting Kooij. Die zou ‘angstige momenten’ hebben beleefd op het moment na de wedstrijd in Breda.

‘Gelukkig had de auto van de arbiter geen schade. Met de bekentenis van de dader heeft de politie een proces verbaal opgemaakt’, schrijft de Eerste Divisie-club op de clubsite. ‘Een vertegenwoordiger van NAC heeft gisteren contact gehad met de scheidsrechter om namens de club excuus te maken voor het voorval.’ Daarmee lijkt de kous voorlopig af.

Volgens NAC Breda gaat het om een eenmansactie en heeft de dader inmiddels bekend. Kooij, die met zijn vader in de auto zat, heeft besloten om geen aangifte te doen tegen de dader. Mogelijk krijgt het incident voor NAC Breda nog wel een staartje: de KNVB kondigde namelijk aan een onderzoek in te stellen en die uitkomst is nog niet bekend.