De Telegraaf: Joey Kooij 'beleefde angstige momenten', auto scheidsrechter bekogeld met bierblikjes

Joey Kooij staat andermaal in het middelpunt van de belangstelling. De scheidsrechter was woensdagavond tijdens het heenduel tussen NAC Breda en FC Emmen in de tweede ronde van de play-offs voor promotie/degradatie het mikpunt van spreekkoren. Die gingen na afloop door, waarbij de auto van Kooij met bierblikjes zou zijn bekogeld.

NAC Breda en FC Emmen speelden woensdagavond hun eerste van twee wedstrijden in de strijd om een plekje in de finale van de nacompetitie. Vooral voor FC Emmen zijn de belangen groot. Komt de ploeg van trainer Dick Lukkien niet als winnaar uit de strijd, dan degradeert het naar de Keuken Kampioen Divisie. FC Emmen zette in Breda een eerste stap richting de finale van de play-offs door met 2-1 te winnen. De supporters van de thuisploeg richtten hun frustraties gedurende de wedstrijd vooral op scheidsrechter Kooij.

De arbiter moest het meermaals ontgelden bij het thuispubliek, maar weigerde het duel stil te leggen. Na afloop en op de weg terug naar huis vond Kooij het wél mooi geweest. Journalist Joost Blaauwhof tweette woensdagavond al dat Kooij zijn auto midden op de weg stopte om ‘verbaal de strijd aan te gaan met wat supporters van NAC’. De scheidsrechter zou wat ‘venijnige woorden’ hebben teruggeroepen. Volgens De Telegraaf werd de auto van Kooij bekogeld met bierblikjes. De krant meldt tevens dat volgens een getuige een van de daders ‘direct door de politie is gearresteerd’.

De Telegraaf verbaast zich over het feit dat Kooij zo onder vuur lag bij het NAC-publiek. “Ironisch genoeg had juist FC Emmen meer reden tot klagen over de arbitrage. De eerste corner die aan de late aansluitingstreffer van NAC Breda vooraf ging, was in het geheel geen strafschop. De bal werd door NAC-invaller Aimé Omgba zelf over de achterlijn gewerkt. FC Emmen-speler Jeroen Veldmate kwam niet eens in de buurt van de bal. Uit deze corner kwam een tweede hoekschop waaruit Omgba scoorde met een van richting veranderde bal”, schrijft de krant.