Naci Ünüvar wil zich eindelijk laten zien: 'Niet iedereen heeft een traject als De Ligt'

Naci Ünüvar hoopt zich komend seizoen te kunnen laten zien in het shirt van FC Twente. De aanvaller wordt door de Tukkers gehuurd van Ajax, waar een echte doorbraak vooralsnog uitbleef. Het afgelopen seizoen was Ünüvar al een tijdje te vinden bij de Turkse club Trabzonspor.

Ünüvar geldt al jaren als een van de grootste talenten bij Ajax. Toch wist hij zich nog niet echt in de hoofdmacht te knokken. "Niet iedereen heeft een traject als Matthijs de Ligt", aldus de linkspoot in gesprek met ESPN. "Dat iedereen op zijn zeventiende ready is voor de Champions League. Voor mij is het dat ik op mijn twintigste Eredivisie ga spelen bij een topclub. Ik ben trots dat ik hier mag spelen en zal altijd honderd procent geven om te laten zien wat ik in huis heb."

De nog altijd maar twintigjarige Ünüvar kijkt uit naar het seizoen met Twente, dat al snel begint. De club uit Enschede moet namelijk aan de bak in de voorronde van de Conference League. "Ik moet met doelpunten en assists superbelangrijk zijn voor het team. En de fans vermaken, dat is eigenlijk het belangrijkste", weet de huurling, die al sprak met trainer Joseph Oosting. "Ik ga me vooral op een vrije rol als nummer 11 richten. Maar zoals de meesten weten, kan ik ook als nummer 10 uit de voeten."

Ünüvar speelde tot op heden drie wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Daarin was hij goed voor een doelpunt en een assist. Ook komend seizoen zou het uitzicht op speeltijd klein zijn en dus heeft Ünüvar eieren voor zijn geld gekozen. Bij Twente moet hij Vaclav Cerny doen vergeten. De aanvaller koos deze zomer voor een nieuw avontuur en is inmiddels speler van VfL Wolfsburg. In de persoon van Virgil Misidjan, die nog altijd geen club heeft, vertrok nóg een aanvaller uit De Grolsch Veste.