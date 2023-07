Nederlander is wereldkampioen FIFA en pakt enorme prijzenpot; tegenstander is woedend, Twitter gaat los

De achttienjarige Nederlander Manuel Bachoore mag zich wereldkampioen FIFA noemen. In de Saudische hoofdstad Riyad won hij na strafschoppen de finale van tegenstander Mark Zakhary (19) uit Australië, waardoor Bachoore een bedrag van 300.000 euro bruto verdient. De finale zorgde op sociale media echter voor veel controverse.

De finale wordt beslist over twee wedstrijden. Beide duels eindigden in een gelijkspel (2-2 en 3-3), waardoor strafschoppen uitkomst moesten bieden. Tijdens de strafschoppenserie was op het grote scherm, waar het publiek naar keek, de controller van tegenstander Zakhary te zien. Het publiek kon dus zien welke richting Zakhary tijdens de penaltyserie op zou schieten of duiken. Maar volgens de organisatie kon Bachoore dat niet zien, waardoor hij geen voordeel haalde uit de situatie.

Artikel gaat verder onder video

"Ik hoorde, achteraf pas, dat zijn controller te zien was op het grote scherm voor het publiek", zegt de Nederlander tegen het Algemeen Dagblad. "ik zie een ander scherm voor me. Dat grote scherm voor het publiek hangt achter mij. Ik was volledig gefocust op het nemen en stoppen van de penalty’s. Nadat de ik winnende binnenschoot, was ik verbaasd omdat hij en zijn manager boos waren. Even later hoorde ik pas waarom."

De organisatie heeft een video gedeeld van de strafschoppenserie, waarop volgens Bachoore te zien is dat hij en zijn manager alleen maar naar hun eigen scherm keken. "Het is trouwens de verantwoordelijkheid van de speler om de zichtbaarheid van de controller aan of uit te zetten. Daarnaast: in de halve finale was zijn controller óók te zien tijdens de strafschoppenserie op het grote scherm, maar toen hoorde je hem niet."

© FIFAe

Ook op Twitter laat Bachoore van zich horen. "Ik wil graag wat over de situatie zeggen. Helaas plaatsen mensen met veel volgers domme tweets, waarin ze de indruk wekken dat ik naar de controller heb gekeken en zo de strafschoppen heb gestopt. Ik snap dat deze situatie niet ideaal was voor Mark en ik begrijp zijn boosheid volledig, maar ik heb beslist niet valsgespeeld", maakt hij duidelijk. Ik wist niet eens dat zijn controller zichtbaar was op zijn scherm."

"Op de beelden kun je zien dat Renzo (zijn manager, red.) en ik nergens anders kijken dan ons eigen scherm. Daarom zou het oneerlijk zijn naar mij toe om de wedstrijd over te spelen. En als hij had gewonnen, had niemand iets gezegd 🤣", vervolgt de wereldkampioen. Ik zou graag zien dat mensen hun tweets beter formuleren, want het aantal berichten dat ik binnenkrijg waarin ik word uitgemaakt voor valsspeler, is bizar. Het boeit mij niet, maar wellicht zou een ander in mijn positie het wel uitmaken."

Bachoore speelde op zijn veertiende als esporter voor PSV en deed regelmatig mee aan FIFA-competities. Hij bereikte de top; vorig jaar bleek de kwartfinale zijn eindstation op het WK, maar nu is hij dus wereldkampioen. Wat gaat hij doen met het prijzengeld? "Ik ben nog maar achttien. Ik ga nog geen huis kopen ofzo. Voor nu wil ik gewoon wat normale achttienjarigen willen. Een rijbewijs bijvoorbeeld. Misschien kan ik met het geld in de toekomst nog mooie dingen doen", zegt hij tegen de NOS. Een deel gaat overigens ook naar Team Gullit, de academie waar Bachoore deel van uitmaakt.