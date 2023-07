Nijkamp onthult afspraken rond transfer Steijn naar Ajax: 'Hadden we van beide kanten niet verwacht'

Sparta Rotterdam verloor trainer Maurice Steijn deze zomer aan Ajax en dat kwam voor velen als een verrassing. Ook op Het Kasteel zag men de overgang van de oefenmeester niet aankomen, ondanks het feit dat er duidelijke afspraken waren gemaakt tussen beide partijen.

De 49-jarige Steijn werkte iets langer dan een jaar bij Sparta. Bij de gesprekken tussen trainer en club was een ding meteen duidelijk. "Het was bij ons bekend dat Maurice de stap wilde maken naar een topclub. Daarover hadden we met elkaar ook afspraken gemaakt en die zijn we uiteraard nagekomen. Dat het na één volledig seizoen al zover is hadden we van beide kanten niet verwacht", stelt technisch directeur Gerard Nijkamp op de clubwebsite.

Na het vertrek van Steijn werden onder meer Fred Rutten en Danny Blind gelinkt aan Sparta. "Direct na het bekend worden van de overgang was al duidelijk dat Sparta niet voor de eerste de beste trainer kiest die beschikbaar is. Vele namen worden er gedurende zo'n proces genoemd, met name door belanghebbenden die daar eventueel profijt van kunnen hebben. Als Sparta zijnde hebben we zorgvuldigheid verkozen boven snelheid", aldus Nijkamp.

Sparta koos uiteindelijk voor Jeroen Rijsdijk als opvolger van Steijn, zo maakte de club maandagochtend bekend. Hij was afgelopen seizoen als assistent-trainer werkzaam onder Steijn. Rijsdijk heeft een contract voor twee seizoenen getekend en zal worden ondersteund door assistenten Foeke Booy en Nourdin Boukhari. Sparta opent het seizoen op zaterdag 12 augustus met een bezoekje aan promovendus PEC Zwolle, dat ook een nieuwe trainer heeft.