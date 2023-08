Noa Vahle staat zwaar ontdaan voor de camera: 'Ik sta hier te trillen op m'n benen'

Noa Vahle heeft in De Oranjezomer hevig ontdaan gereageerd op de rellen die eerder op de avond uitbraken in de Grolsch Veste. Na het laatste fluitsignaal zochten supporters van Hammarby IF en FC Twente de confrontatie op de hoofdtribune. Vahle was als verslaggever van Veronica aanwezig in het stadion in het gezelschap van analist Romano Denneboom.

Vanuit de catacomben staan Vahle en Denneboom Oranjezomer-presentator Hélène Hendriks te woord. "We zijn naar binnen gegaan omdat het buiten simpelweg niet veilig genoeg was", vertelt ze. "Ik sta eigenlijk een beetje te trillen op m'n benen van wat we allemaal gezien hebben." De verslaggever beschrijft vervolgens de nare beelden die ze te zien kreeg.

Bekijk hieronder het hele fragment waarin ook Denneboom ingaat op de situatie.