ME moet ingrijpen in de Grolsch Veste: Twente- en Hammarby-supporters slaags op hoofdtribune

Na de 1-0 zege van FC Twente op het Zweedse Hammarby IF is het donderdagavond in stadion de Grolsch Veste helemaal misgegaan. Op de hoofdtribune kwam het tot een confrontatie tussen de meegereisde fans uit Zweden en die van de thuisploeg.

Twitter-account Voetbal Ultras kwam al kort na de wedstrijd met beelden van de confrontatie naar buiten. Ook andere Twitteraars plaatsten filmpjes waarop te zien is hoe het misgaat op de tribune. Het lijkt erop dat de betrokken Zweden er ondanks een breed uitgemeten 'nee' vanuit FC Twente er toch in geslaagd waren om een kaartje voor een thuisvak te bemachtigen. Volgens lokale krant Tubantia betreft het zo'n 200 Hammarby-supporters.

Tekst gaat verder onder de Tweets.

Een grote groep Twente-hooligans vallen de supporters van Hammarby aan die aanwezig waren in de thuisvakken. #TWEHAM pic.twitter.com/2smwFVs6FK — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) July 27, 2023 Dit is voer voor burgemeesters om lekker met verboden te smijten #tweham pic.twitter.com/Yhkg0ZKb42 — Jelmer (@jpoelstra02) July 27, 2023

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk greep de ME in om de rust in het stadion te doen terugkeren. In een eerste bericht meldde Tubantia dat een onbekend aantal gewonden op het veld zou zijn behandeld. In een later geplaatste update schrijft de krant dat het om één gewonde Hammarby-fan gaat, hij zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ook buiten het stadion gaat het er stevig aan toe, zo blijkt uit onderstaande beelden.

Naast de vechtpartijen op de tribunes is het ook buiten het stadion zeer onrustig tussen de Twente en Hammarby supporters. #TWEHAM pic.twitter.com/jwbuHmWWx8 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) July 27, 2023

De rellen komen na een onrustige dag in Enschede en omgeving. In eerste instantie dook een grote groep op in het centrum van Enschede, maar daar werden de Zweden op last van de politie weggestuurd. In de stad geldt immers een noodverordening die het mogelijk maakt om de Zweedse fans te weren uit de stad. Vervolgens hielden de Hammarby-fans een zogenaamde corteo (mars/optocht) door het centrum van het nabijgelegen Hengelo.