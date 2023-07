Hammarby-supporters nu in Hengelo voorafgaand aan duel met FC Twente

De supporters van Hammarby IF die naar Nederland zijn afgereisd voor het duel met FC Twente, zijn momenteel in Hengelo. Ze werden op last van de politie, en onder protest, verplaatst vanuit Enschede naar Hengelo. Daar houden ze het centrum een zogenoemde corteo, een mars. Donderdagavond spelen Twente en Hammarby om 20.00 uur tegen elkaar in De Grolsch Veste in de tweede voorronde van de Conference League.

In Enschede geldt een noodverordening tot vrijdagochtend 10.00 uur. Daardoor zijn Zweedse fans niet welkom in de binnenstad. In Hengelo werd woensdagavond een noodbevel ingesteld om 22.45. Dat duurde tot donderdagochtend 10.00 uur en is niet verlengd. Er zijn nu de nodige Zweedse fans in Hengelo; Tubantia sprak met lokale horeca-eigenaars, die zeggen dat de fans zich woensdagavond goed hebben gedragen. Donderdagochtend hielden ze hun mars; op Twitter zijn beelden te zien die zijn gemaakt op, frappant genoeg, de Enschedesestraat in Hengelo.

Een confrontatie tussen supporters is vooralsnog voorkomen. Wel zijn er vanuit de Duitse politie zorgen over signalen dat de harde kern van Schalke 04 en Ajax op weg zouden zijn naar het grensgebied. De Schalke-fans zouden de aanhang van het bevriende Twente willen steunen, terwijl de Ajax-fans juist Hammarby zouden willen versterken.